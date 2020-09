Roland-Garros 2020 : la jauge finalement réduite à 5.000 spectateurs par jour

Mauvaise nouvelle pour le tennis français et douche froide pour les organisateurs de Roland-Garros. Misant initialement sur une capacité d'accueil de 20.000 personnes par jour, le tournoi parisien avait dû revoir sa copie lors du passage de l'Île-de-France en zone rouge. Avait alors été proposé un plan reposant sur le découpage en trois secteurs "indépendants et autonomes" de son stade autour de ses trois courts principaux, Philippe-Chatrier (5.000 spectateurs), Suzanne-Lenglen (5.000) et Simonne-Mathieu (1.500). Finalement, ce jeudi, les autorités locales ont bloqué la jauge d'affluence quotidienne à 5000 spectateurs. A dix jours de son coup d'envoi (27 septembre-11 octobre) et à quatre seulement du début des qualifications, Roland-Garros est finalement rattrapé par la réalité du Covid-19. En quinze jours de compétition, seulement 75.000 spectateurs pourront ainsi assister au tournoi. Un total très loin des 520.000 fans accueillis en 2019 et un manque à gagner considérable.