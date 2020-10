Covid-19 : s'estimant "tué à petit feu", le monde du sport crie sa détresse

"Nous devons vivre avec le virus tant qu'il n'aura pas été vaincu mais nous ne voulons pas disparaître avant lui" : dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et 95 fédérations sportives tirent la sonnette d’alarme, déplorant ne pas compter parmi les "priorités" dans la gestion de crise du coronavirus, et dénonçant "une stigmatisation aussi violente qu'infondée".

"Depuis plusieurs mois, nous faisons tout notre possible pour nous adapter aux aléas et aux multiples applications divergentes et parfois contradictoires de la doctrine sanitaire sur le terrain (...) Malgré ces efforts, nos compétitions et manifestations programmées ou reprogrammées sont annulées, souvent à la dernière minute et en raison d'une application excessive et injustifiée des mesures sanitaires par les autorités locales", dénoncent-ils, soulignant que leurs activités sont "à l’arrêt dans de nombreux territoires, y compris des zones vertes non soumises au couvre-feu", et estimant que "les décisions très disparates des préfectures et des ARS tuent le sport à petit feu".