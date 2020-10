CV atypique et humour bien trempé : Clarisse Crémer à l'assaut du Vendée Globe

Le moins que l'on puisse dire, c'est que son profil détonne. Clarisse Crémer a trente ans et sur les réseaux sociaux, elle se met en scène avec beaucoup d'autodérision. Pourtant, on la surnomme "la machine". Loin de l'image des navigateurs bourrus et solitaires, elle fait partie d'une nouvelle génération de skippers qui vit avec son temps, sans délaisser la performance.

En cinq ans, elle a tout appris ou presque et désormais, on l'appelle donc "la machine". Transporter des sacs de dizaines de kilos, hisser les voiles et devoir manœuvrer dans une mer déchaînée ne lui fait pas peur, au contraire. "C'est ce que j'aime et ce qui me transcende : on se rend compte qu'on va plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer".

A son palmarès ? Deux traversées de l'Atlantique, toutes deux terminées sur le podium. De quoi lui donner envie de faire un Vendée Globe, pour lequel elle s’entraîne depuis un an maintenant. Son record jusqu'à présent, c'est 18 jours seule en mer. Là, il s'agira de tenir 3 mois... Et dans son bateau, l'intérieur est sans réel confort.