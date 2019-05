"Si c'était à refaire, je ne changerais strictement rien à ce que j'ai fait" : Lance Armstrong ne regrette rien

"Si c'était à refaire, je ne changerais strictement rien à ce que j'ai fait, je ne changerais pas tout ce qu'il m'est arrivé", dit-il. Pour lui, sa déchéance a tout de même eu une vertu : "Je n'aurais rien appris si je n'avais pas agi comme je l'ai fait. Il n'y aurait pas eu d'enquête et pas de sanctions si je n'avais pas agi comme je l'ai fait", a poursuivi l'ancien leader des équipes US Postal et Discovery Channel.





Dans cet entretien, il analyse son dopage et le fait de n'avoir rien dit comme une volonté de se faire prendre la main dans le sac. "Si je me dope et si je ne dis rien, rien de tout cela ne serait arrivé, rien du tout. C'est comme si c'était ce que je voulais, je voulais qu'on m'attrape, j'étais une proie facile", souligne l'ancien coureur.





En évoquant le dopage justement, il décrit cette "culture du dopage" dans le cyclisme. "Nous avons fait ce que nous devions pour gagner, ce n'était pas légal, mais je ne changerais rien à ce qu'il s'est passé, que ce soit perdre un sacré paquet d'argent ou passer du statut de héros à celui de zéro", dit-il.