Cyclisme : l'"éternel second" Raymond Poulidor est mort à l'âge de 83 ans

Figure populaire du cyclisme français, Raymond Poulidor est décédé à l'âge de 83 ans, indique L'Equipe mercredi 13 novembre. Hospitalisé depuis le 8 octobre dernier "en raison d'une grande fatigue", le natif de Masbaraud-Mérignat, dans la Creuse, la légende du sport français s'est éteint la nuit précédente, à 2h du matin, toujours selon le quotidien sportif français.

Considéré comme l'"éternel second" dans l'imaginaire collectif derrière son rival Jacques Anquetil, Poulidor a participé quatorze fois au Tour de France, gagnant sept étapes entre 1962 et 1974. Il avait par ailleurs fini huit fois sur le podium : quatre fois deuxième et autant de fois troisième. Ce dernier a notamment remporté le Tour d'Espagne en 1964 et a été fait Chevalier de la Légion d'honneur en 1973, avant d'être fait officier le 1er janvier 2003.