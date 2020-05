Cyclisme : Lance Armstrong révèle avoir commencé à se doper "probablement à 21 ans"

Plusieurs anciens coéquipiers d'Armstrong chez US Postal comme Tyler Hamilton et George Hincapie ont également répondu, dans cette bande-annonce, à la question sur leur première expérience de dopage. Dans le documentaire, Lance Armstrong revient sur les différentes façons de "définir le dopage". "La façon la plus facile, c'est de dire que c'est ne pas respecter les règles. Est-ce que nous recevions des injections de vitamines et d'autres choses comme ça avant (d'avoir 21 ans) ? Oui, mais ce n'était pas illégal, j'ai toujours demandé ce qu'on me donnait", explique-t-il.

Avant d'ajouter : "J'ai toujours su ce qu'il y avait dans les injections et c'est toujours moi qui ai pris la décision. Personne ne m'a jamais dit 'Ne pose pas de question, on te donne ça et c'est tout'. Je n'aurais jamais accepté ça. Je me suis renseigné, c'était une démarche de ma part."