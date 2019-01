Dijon : un étudiant de 23 ans décède des suites d'un plaquage lors d'un match de rugby amateur

Originaire de Chaumont, en Haute-Marne, le jeune homme n'était pas licencié à la Fédération française de rugby (FFR), contrairement aux cas précédents de décès, dont celui de Nicolas Chauvin, 18 ans, joueur de l'équipe Espoirs du Stade Français et mort le 12 décembre à la suite d'un plaquage en plein match quelques jours plus tôt. Deux autres jeunes rugbymen, Adrien Descrulhes, 17 ans et joueur amateur du Rugby Club de Billom, et Louis Fajfrowski, joueur professionnel d'Aurillac de 21 ans, sont respectivement morts des suites d'un traumatisme crânien et après un plaquage appuyé.