REVIVEZ - Tour de France 2019 : Nibali vainqueur à Val Thorens, Alaphilippe éjecté du podium

L'ultime explication avant les Champs-Élysées aura été fatale à Julian Alaphilippe. Au lendemain de la neutralisation de la 19e étape au sommet de l'Iseran, suite à des chutes de grêle ayant provoqué des éboulements, la 20e et avant-dernière étape, la dernière alpestre, a été amputée de deux cols et raccourcie à 59 bornes. Un bouleversement pour le profil de cette "course de côte" qui a vu Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) finir seul en tête, sa sixième victoire sur la Grande Boucle, et le leader de l'équipe Deceuninck-Quick Step sortir du podium après avoir été distancé dans l'ascension finale vers Val Thorens.





Dépossédé de son Maillot jaune par Egan Bernal (Ineos) après l'étape légendaire de vendredi, Alaphilippe n'avait plus grand-chose dans le réservoir pour affronter l'unique ascension du jour. Il a fini par craquer à 13 kilomètres de l'arrivée à Val Thorens. Le Français, porteur de la tunique jaune pendant 14 jours, a terminé à 3'17" du vainqueur du jour et à plus de deux minutes de ses poursuivants au classement général. Par ricochet, il dégringole à la cinquième place et voit Geraint Thomas (Ineos), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) le devancer in extremis avant l'arrivée dans la capitale.