Disparition de Niki Lauda, ancien pilote et champion du monde de Formule 1

Egalement passionné d'aviation, il avait fondé en 1979 sa compagnie aérienne, Lauda Air, revendue à Austrian Airlines en 2002. "Ses succès uniques en tant que sportif et entrepreneurs sont et resteront inoubliables. Son dynamisme infatigable, sa franchise et son courage restent un exemple et une référence pour nous", a souligné la famille. "En dehors de la vie publique, c'était un mari, un père et un grand-père aimant et soucieux des autres. Il nous manquera beaucoup", a-t-elle ajouté.