Dopage : comment le commentateur Patrick Montel s'est mis à dos les plus grands athlètes français (et sa direction)

Devant l’ampleur du tollé, le commentateur a rétropédalé, et fait amende honorable. "Je voudrais m’excuser auprès de Kevin Mayer et tous ceux qui s’entraînent dur et proprement. Ils méritent amplement notre reconnaissance et notre respect. Je me suis sans doute mal exprimé. Je suis persuadé qu’une immense majorité d’athlètes n’a pas recours au dopage", a-t-il tweeté, précisant tout de même sur Facebook qu’il "pense que les justes sanctions prises contre ceux qui se font prendre ne méritent pas en plus que l’on s’acharne sur leur personne"...