Dopage : l'étau se resserre autour de la marathonienne Clémence Calvin

Autre élément troublant : Clémence Calvin n’avait pas souhaité, le 10 mars dernier, valider son record de France du 5 km, établi au semi-marathon de Paris, ce qui aurait nécessité qu’elle subisse un contrôle antidopage. "En effet, il devait y avoir un contrôle après la course, mais le cadre n'était pas conforme, il y avait des toilettes chimiques et une tente ouverte à plein vent. Mon manager a demandé à organiser un contrôle, et on m'a rappelée le lundi matin alors que j'étais en conférence de presse pour parler du marathon de Paris. Alors, avec mon manager, on s'est dit que de toute façon, je le rebattrai, ce record, car il était insignifiant, je ne me souviens même plus de mon temps. Pour nous, c'est passé comme une lettre à la poste, ce n'est pas un refus de contrôle", se défend-elle aujourd’hui.