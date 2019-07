EN DIRECT - Tour de France : les coureurs dans Paris, suivez la fin de la 21e étape avec nous

Le Tour de France va parader sur les Champs-Élysées. Comme il est de coutume, après trois semaines folles passées à sillonner l'Hexagone, le peloton va emprunter la célèbre avenue à neuf reprises à la tombée de la nuit ce dimanche lors de la 21e et dernière étape. Ce final en nocturne a été voulu par ASO, l'organisateur de la grand-messe du cyclisme, à l'occasion du centenaire du maillot jaune. La dernière fois que la Grande Boucle avait fini à la nuit tombante, c'était en 2013 pour le centième Tour de France de l'histoire. Mais avant un probable sprint massif, ce qui a été le cas à 39 reprises en 45 arrivées, ce défilé non-officiel, long de 128 kilomètres, mènera les coureurs de Rambouillet aux portes de Paris.





Fini les routes escarpées des Alpes. Le profil est extrêmement plat malgré deux côtes de 4e catégorie en début d'étape. La course devrait s'animer à l'entrée de Paris, à mi-parcours, avant le passage devant le Sénat et la cour du Louvre. L'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres après un circuit final de 6,5 kilomètres. Caleb Ewan (Lotto-Soudal), qui a arraché deux étapes cette année, postule à cette victoire de prestige. Gare toutefois à Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) et Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), respectivement vainqueurs en 2017 et 2018 sur les Champs-Élysées.