EN DIRECT - Abus sexuels dans le patinage : Sarah Abitbol bientôt reçue par Brigitte Macron

OMERTA





Didier Lucine, entraîneur à Annecy, prend à son tour la parole. Lui aussi ancien coach de Sarah ABitbol, il affirme avoir alerté la Fédération depuis longtemps sur le comportement de Gilles Beyer, accusé d'agressions sexuelles sur des patineuses. En vain : "Suite à ça, les services du ministère des Sports ont fait une enquête administrative. J'ai donc été convoqué à la Fédération, pour expliquer un peu pourquoi Beyer ne devait plus travailler pendant un certain temps avec la fédération. Mais en fait il a travaillé tout le temps, raconte-t-il sur les ondes de France Info. J'en prends plein la gueule depuis 20 ans. Quand un mec comme Didier Gailhaguet dit à toute la France qu'il ne faut surtout plus venir patiner à Annecy, qu'on est fini, qu'on est nul, on perd évidemment des bons élèves. On perd des gens qui auraient aimé venir mais qui ne viennent pas. C'est difficile !"