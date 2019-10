EN DIRECT - Coupe du monde de rugby : suivez France-Tonga avec nous

RUGBY - Ce dimanche (09h45) à Kumamoto, le XV de France doit valider sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant les îles Tonga, si possible avec la manière pour espérer pouvoir rivaliser avec les favoris.

Bonjour et bienvenue dans ce direct commenté de France-Tonga, match comptant pour la 3ème journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2019. Une victoire, un nul ou même une défaite avec double bonus garantirait aux Bleus un billet pour les quarts de finale.

ET C'EST PARTI !

Après une énorme percée, Raka sert Vakatawa, qui n'a plus qu'à aplatir tranquillement dans l'en-but. 8-0

Et c'est transformé par Ntamack ! Les Bleus mènent 10-0 !

En-avant de Penaud, qui retombe mal et semble beaucoup souffrir du dos...

Les Tongiens encore et toujours contraints de jouer au pied... Et de perdre le ballon.

Baloon perdu par Ntamack dans les 22 mètres français, et grosse poussée tongienne, éteinte par Médard.

Et c'est complètement raté. Le score reste à 10-0 pour les Bleus.

Mêlée introduction tongienne. Et pénalité contre la France.

Les Français parviennent laborieusement à repousser les vagues tongiennes. Et se dégagent par Rala et Vakatawa, arrêtés dans leur contre-attaque au milieu du terrain.

Grâce à un ballon perdu sottement par les Français, les Tonga jouent au large et tentent une percée dans le camp tricolore, difficilement arrêtée.

Et touche tongienne trouvée au coeur de nos 22 mètres...

Enorme Raka, qui franchit les lignes adverses avec une facilité déconcertante et remonte 20 bons mètres ballon en main ! Mais une faute de main interrompt ensuite l'action.

Les Tongiens sortent avec le ballon... et le perdent aussitôt. Nous sommes dans leur camp.

En sortie de mêlée, Serin joue très vite pour Raka, qui devance des Tongiens surpris et aplatit dans l'en-but ! France 15-0 Tonga !

Et Ntamack qui transforme avec panache ! Les Bleus mènent désormais 17-0 !

Les Tongiens progressent néanmoins tant bien que mal. Et les voici à 5 mètres de l'en-but français...

Possible essai pour les Tonga. L'arbitre demande la vidéo.

Et là-dessus, l'arbitre siffle la pause.

Quel dommage que les Bleus aient gâché leur excellente première période en concédant cet essai sur la fin ! Voyons néanmoins le bon côté de la chose : avec seulement 10 points d'écart, les Bleus ne pourront pas se reposer sur leurs acquis et devront même accentuer leur avance, ce qui nous promet un second acte au moins aussi intense. Restez bien avec nous !

Et pour patienter et se donner du courage, quoi de mieux que de revoir le dernier essai français, inscrit par Raka ?

Les Bleus vont finir par bien connaître Kyushu, la plus méridionale des quatre îles principales du Japon, entre Kumamoto, où ils ont élu résidence depuis le 23 septembre, Fukuoka, où ils ont peiné pendant une heure pour battre les Etats-Unis (33-9) et Oita, où les attend un probable quart de finale contre le pays de Galles ou l'Australie le 19 ou 20 octobre.

En attendant, il s'agit déjà de se qualifier, en prenant les deux points nécessaires (un nul ou une défaite avec double bonus suffisent) face aux Tonga . Pour ce faire, le sélectionneur, Jacques Brunel a opté pour un XV panaché, alignant dix cadres de son groupe tout en en laissant cinq au repos, l'idée étant de conserver des forces vives pour la "finale" de ce groupe C, le 12 octobre à Yokohama, contre l’Angleterre. En étant, on l'espère, déjà certain de prendre le quart ensuite.