EN DIRECT - Coupe du monde de rugby 2019 : suivez la cérémonie d'ouverture avant Japon-Russie AFP

SHOWTIME - Ce vendredi 20 septembre s'ouvre la Coupe du monde de rugby. Une cérémonie d'ouverture, dont le contenu est gardé secret par les organisateurs, sera proposé en lever de rideau du match Japon-Russie au Tokyo Stadium. Un événement à vivre sur TF1 dès 11h05.

>>> SUIVEZ EN VIDÉO LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE Le rideau se lève sur le Mondial de rugby. Quatre ans après le sacre des All Blacks en Grande-Bretagne, le troisième depuis 1995 et le deuxième après 2011, et quatre ans avant qu'elle n'arrive en France, la Coupe Webb Ellis fait un stop au Japon. L'archipel nippon est fin prêt à accueillir la 9e Coupe du monde de l'histoire, la première organisée en Asie, du 20 septembre au 2 novembre. Avant que les lions ne sortent de cages pour un alléchant Japon-Russie vendredi (à 12h45, en direct sur TF1), la cérémonie d'ouverture (à suivre dès 11h05, toujours sur TF1) servira à donner le ton de la compétition. À un an des JO d'été, dont il est l'hôte, le Japon n'a pas prévu de faire dans la démesure. Après le couac du stade olympique de Tokyo 2020, finalement non retenu par les organisateurs à la suite des retards dans sa livraison, c'est au stade Ajinomoto, qui perdra temporairement son nom durant le tournoi, qu'aura lieu cette première mise en bouche. Le lever de rideau est programmé à 11h30, heure française, soit 1h15 environ avant l'entrée officielle des deux équipes sur la pelouse du Tokyo Stadium, que fouleront dès le lendemain les Bleus face à l'Argentine (à 9h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI).

La Blue Impulse dans le ciel de Tokyo

Sur place, les conditions météorologiques sont loin d'être optimales, la pluie s'est invitée ces derniers jours, et l'idée est de protéger le terrain. Selon les premiers éléments recueillis par LCI, il s'agira d'une (petite) cérémonie d'une vingtaine de minutes. Le programme va débuter par un vol de Blue Impulse, l'équivalent nippon de la patrouille de France au-dessus du Tokyo Stadium tandis que l'hymne du Japon, "Kimi ga yo est", sera interprétée par l'une des grandes voix du pays, Ayaka Hirahara. La chanteuse a déjà eu cet honneur à deux reprises, lors d'un test-match entre le Japon et Hong-Kong en 2014, et plus récemment, en 2018, lors de l'inauguration du stade Kamaishi, ville ravagée par le tsunami de 2011.

Plusieurs tableaux s'enchaîneront. Pour l'instant, leur contenu est tenu secret. Mais, d'après les organisateurs, le spectacle va s'appuyer sur des références culturelles symboliques pour illustrer "la passion, l'attente et l'enthousiasme" des Japonais pour le tournoi. Le lever de rideau reviendra sur les origines du rugby, son arrivée au Japon, et racontera son épanouissement par le biais de la Coupe du monde. "Le message de notre cérémonie d'ouverture est que les relations tissées par le sport, à la fois par sa simplicité et son attrait universel, peuvent contribuer à renforcer la compréhension et l'amitié en inspirant les peuples de toutes les nations avec la promesse d'un avenir brillant et positif", a déclaré jeudi 19 septembre Akira Shimazu, le président du Comité d'organisation. "Le rugby a le pouvoir d'unir par son éthique de respect, d'inclusion et d'intégrité, et nous espérons sincèrement que le tournoi produira cet effet."