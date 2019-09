REVIVEZ - France-Argentine (23-21) : les Bleus victorieux au courage après une fin de match irrespirable

À L'ARRACHÉE - Reversés dans une poule au niveau extrêmement relevé, les Bleus ont pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, en battant l'Argentine (23-21) ce samedi à Tokyo. Un succès obtenu dans la souffrance et au terme d'une seconde période catastrophique.

La France a souffert mais elle a tenu bon. Avec le cœur et les tripes. Reversée dans la "poule de la mort" qui n'offre que deux billets pour les quarts, la qualification passait obligatoirement par un succès sur les "Pumas", samedi 21 septembre à Tokyo. C'est ce que les Bleus ont fait en l'emportant d'un souffle face à l'Argentine (23-21) à l'issue d'une fin de match irrespirable. Largement devant à la pause (20-3), après deux essais de Gaël Fickou (18e) et Antoine Dupont (22e) et un jeu au pied parfait (4/4) de Romain Ntamack, titularisé à l'ouverture, le XV du Coq s'est liquéfié au retour des vestiaires. Les protégés de Jacques Brunel ont souffert jusqu'au bout du bout. Camille Lopez, entré en fin de match, les a sauvés avec un drop décisif (70e) alors que Benjamin Urdapilleta venait de redonner l'avantage aux Pumas (20-21, 68e). Un dernier frisson a parcouru les Bleus sur l'ultime pénalité manquée par Emiliano Boffelli à la 80e minute.

⏰ C'EST LA PAUSE AU TOKYO STADIUM !!! La France déroule et mène 20-3 à la mi-temps. Bousculés à la mêlée pour l'Argentine, les Bleus ont livré une très bonne prestation d'ensemble. Deux essais de Gaël Fickou et Antoine Dupont et le jeu au pied parfait de Romain Ntamack permettent au XV du Coq de virer largement en tête.

🔃 Changements pour la France : Chat et Bamba remplacent Guirado et Slimani.

🔃 Changements pour la France : Picamoles et Ramos entrent, Médard et Alldritt sortent.

🔃 Changements pour l'Argentine : Vivas et Alemanno remplacement Chaparro et Lavanini.

Depuis trois longs mois, les Bleus se sont préparés à ce grand rendez-vous. Ce samedi, l'attente prend fin pour le XV de France. Au Tokyo Stadium, les protégés de Jacques Brunel affrontent l'Argentine (à 9h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI). Et, dès ce premier match, ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Dans la "poule de la mort" qui n'offre que deux billets pour les quarts, la qualification passe par un succès sur les "Pumas", avant de jouer les États-Unis et les Tonga. Tout autre résultat obligerait à un exploit le 12 octobre face à l'Angleterre, l'une des nations favorites pour le sacre mondial et intouchable depuis des mois, comme face à l'Irlande en préparation (57-15) ou contre les Bleus en février (44-8).

Sous une météo incertaine, il fait gris dans la capitale tokyoïte et la pluie pourrait s'inviter à la fête, cette équipe de France expérimentale - qui va s'appuyer sur sa charnière 100% toulousaine, formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack - va enfin pouvoir monter ce qu'elle a dans le ventre. Et quoi de mieux que de le faire face à un adversaire qui a réalisé des progrès fulgurants, porté par sa province, les Jaguares, finalistes du Super Rugby et à l'ossature des "Pumas" (13 titulaires sur 15 samedi).