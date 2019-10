EN DIRECT - France-USA : ce serait dommage de tout gâcher

LIVE - Tombeur d'un souffle de l'Argentine, le XV de France repart au combat contre les États-Unis ce mercredi (9h45). Les Bleus, largement remaniés, vont devoir confirmer leur victoire inaugurale. Et pourquoi pas aller chercher le bonus offensif pour faire un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale.

Revoilà les Bleus ! Dix jours après une entrée en lice heureuse contre l'Argentine (23-21), le XV de France s'apprête à enchaîner trois matches en dix jours. Et cela commence dès ce mercredi (à 9h45, en direct sur TF1 et en live commenté) face aux États-Unis, largement battus par l'Angleterre (45-7). Un temps menacé par le typhon Mitag, qui avait laissé craindre une annulation pure et simple de la rencontre et donc aurait compromis les chances tricolores de se qualifier pour les quarts de finale, ce France-USA va bien se jouer. À Fukuoka, les protégés de Jacques Brunel auront ainsi leur destin entre les mains. Aux Bleus de ne pas se saborder contre les "Eagles" américains, clairement inférieurs sur le papier à la sélection française.

À cette occasion, afin de reposer les organismes et faire souffler les titulaires pour préparer le match contre les Tonga (le 6 octobre) et arriver contre l'Angleterre (le 12) avec la qualification en poche, la France présente une composition de départ remaniée. L'encadrement tricolore a procédé à 12 changements par rapport à l'équipe qui avait débuté contre les "Pumas" argentins. Du XV tombeur de l'Argentine, Brunel n'a reconduit que le centre Gaël Fickou, l'ailier Yoann Huget et le deuxième ligne Arthur Iturria, replacé en 3e ligne. Le patron des Bleus a donné les clés de la boutique à la paire Machenaud-Lopez tandis que Thomas Ramos, titulaire à l'arrière, va avoir la charge des tirs au but. Un rôle auquel il est habitué au Stade Toulousain.