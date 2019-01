EN DIRECT - France-Danemark : suivez la demi-finale avec nous à partir de 17h30

Comme on se retrouve ! Le match Danemark-France (ce vendredi à 17h30, à suivre sur TF1) représente l'affiche-phare du dernier carré de ce Mondial 2019. Et pour cause : il s'agit-là du remake de la finale des Jeux de Rio gagnée par les Scandinaves mais aussi, et dernièrement, celui du match pour le bronze à l'Euro 2018, qui avait été remporté par les Français.





Épargnée par les blessures, la sélection cornaquée par Didier Dinart aborde le dernier carré avec probablement des réserves d'énergie et avec la ferme intention de dominer cette formation face à laquelle elle est habituée de batailler. Evidemment, à Hambourg, tous les Bleus auront à l’œil "la menace" Mikkel Hansen. Il faudra que la défense tricolore, plutôt à son avantage jusqu'à présent, contienne le meilleur buteur de la compétition avec 53 réalisations si elle veut envoyer les Bleus en finale d'un Mondial pour la 3e fois d’affilée.





Ce sommet du hand mondial est à suivre en direct sur LCI.fr à partir de 17h30.