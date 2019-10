EN DIRECT - Pays de Galles-France : le fiasco ou l'espoir pour les Bleus

LIVE - Le XV de France affronte ce dimanche le Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du monde. Loin d'être favoris face à un adversaire qui ne leur réussit guère ces dernières années, mais contre qui il n'y a jamais beaucoup d'écart, les Bleus devront se sublimer pour avoir une chance d'accéder au dernier carré de la compétition.

Le dernier match face à l'Angleterre ayant été annulé, le sélectionneur Jacques Brunel aligne le XV qui était prévu pour le "Crunch". Ce n'est que la deuxième fois depuis le début du tournoi qu'il couche son "équipe-type" sur le papier. Le demi de mêlée Antoine Dupont et l'ailier Damien Penaud, incertains, seront bien au rendez-vous. Le capitaine Guirado retrouve sa place de talonneur, après avoir débuté sur la touche face aux USA et aux Tonga. Bernard Le Roux, à la densité physique plus forte, remplace Arthur Iturria au poste de deuxième ligne.

En manque de certitudes face à cette adversaire, le XV de France ne risque-t-il pas en plus de manquer de jus ? "C'est très difficile à dire, on ne le saura que dimanche. On a dû refaire un programme. Ne pas jouer pendant deux semaines a créé de l'excitation. Les joueurs ont besoin de garder le rythme", a répondu le sélectionneur Jacques Brunel. Face à l'Argentine (23-21), les États-Unis (33-9) et les Tonga (23-21), les coéquipiers de Guilhem Guirado ne sont pas parvenus à tenir leur match pendant 80 minutes. Et ils n'ont pu se jauger une quatrième fois, face à l'Angleterre, le match ayant été annulé en raison du passage meurtrier du typhon Hagibis. "Si on a un passage à vide aussi long, on sera danger", a reconnu Jefferson Poirot, le vice-capitaine français. Les Bleus sont prévenus : pour eux, ce quart c'est à quitte ou double.