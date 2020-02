EN DIRECT - Scandale dans le patinage : la réponse cinglante de Maracineanu aux attaques de Gailhaguet

RÉACTION





Championne d'Europe 2011 et 2012 de danse sur glace, Nathalie Péchalat s'est dite dans "l'expectative" face au bras de fer entre la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et le président de la FFSG Didier Gailhaguet, la première ayant demandé la démission du second, qui refuse pour l'instant. "Ce n'est pas 'Plus belle la vie', c'est 'Plus moche la vie sportive', le petit feuilleton", a-t-elle confié. "On est dans une sorte de zone grise où on ne sait pas ce qu'il va se passer. Tout peut arriver comme rien ne peut arriver, tout peut rester pareil", a-t-elle ajouté.