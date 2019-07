DIRECT - Tour de France 2019 : la 20e étape maintenue malgré des pluies torrentielles à Val Thorens

LIVE - Après une journée de folie, marquée par l'arrêt de la 19e étape et la prise de pouvoir d'Egan Bernal, la 20e et avant-dernière étape a été raccourcie et ramenée à 59 bornes ce samedi entre Albertville et Val Thorens en raison de l'état des routes. Alaphilippe va se battre pour rester sur le podium, Bardet avec le maillot à pois.