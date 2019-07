EN DIRECT - Tour de France 2019 : Quintana remporte la 18e étape, la première des Alpes, Alaphilippe reste en jaune

La réaction de Thibault Pinot : "Ce n'était pas une grande journée mais il faut les passer. Movistar a été très fort aujourd'hui. Avec Ineos et Movistar, il y a moyen d'y avoir une course de mouvement pour la suite du Tour." Rappelons que deux autres étapes alpestres sont à suivre, demain et après-demain. Elles seront d'ailleurs aussi à suivre en direct sur notre site.