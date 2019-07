EN DIRECT – Tour de France : suivez avec nous la 19e étape, deuxième acte de l’explication finale dans les Alpes

Entre nos deux Français, plus que jamais dans la course, les deux Ineos, Egan Bernal et Geraint Thomas, respectivement à 1’30’’ et une 1’35’’ du leader, et Steven Kruijswijk à 1'47'', trois cadors habitués à ces hautes luttes décisives, et sans doute mieux entourés au sein de leurs équipes. Plus courte mais plus intense que celle de la veille, cette deuxième étape alpine promet des défaillances, des attaques et des rebondissements aux conséquences irréversibles. Surtout, ne la manquez pas.