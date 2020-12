EN DIRECT - Vendée Globe -"C'était un truc de barjot !" : les premiers mots de Kevin Escoffier après son sauvetage

LES MOTS D'ALEX THOMSON





Grand favori après l'avarie de Jérémie Beyou, Alex Thomson (Hugo Boss) a été contraint de quitter le Vendée Globe samedi à cause d'un safran tribord défectueux. "Depuis quasiment 20 ans, cette course est mon objectif. On était si près par le passé d’y parvenir, et cette fois je croyais que c'était possible. J'ai le bateau de mes rêves", a-t-il expliqué, deux jours après l'officialisation de son abandon.





"J'ai donné ma vie à ce sport. La pilule est vraiment amère", a-t-il reconnu. "J'ai eu le soutien de tellement de personnes sur mon chemin. Prendre le téléphone pour annoncer ces nouvelles. Cela me brise le cœur. Ce sport, cette course... C'est tellement dur." Le skipper gallois fait route vers Le Cap pour mettre son voilier à l'abri.