EN DIRECT - Vendée Globe : le cap de Bonne-Espérance en vue pour le leader Charlie Dalin

POINT COURSE





À la tête du Vendée Globe depuis pile une semaine, Charlie Dalin n'est plus très loin du cap de Bonne-Espérance qui doit lui ouvrir la porte de l'océan Indien, lundi. Le skipper Apivia a parcouru un quart de la course autour du monde en solitaire et devance de 242 milles nautiques (450 km) Thomas Ruyant (LinkedOut). Derrière le tandem, Kevin Escoffier (PRB) tient depuis dimanche la troisième place, à 268 nm (496 km). Jean Le Cam (Yes We Cam !) reste en embuscade derrière Escoffier (à 24 nm soit 38 km).

Classement lundi à 12h :

1. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 17.744,3 milles de l'arrivée

2. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 242,5 milles du premier

3. Kevin Escoffier (FRA/PRB) 268,0

4. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 292,7

5. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 323,7

6. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) 333,3

7. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) 352,2

8. Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 391,3

9. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 459,4

10. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 514,5