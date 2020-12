EN DIRECT - Vendée Globe : Yannick Bestaven creuse l'écart en tête

OPÉRATION "ESCOFFIER" RÉUSSIE





Jean Le Cam (Yes We Cam), en "Saint-Bernard des mers", s'était porté au secours de Kevin Escoffier le 1er décembre dernier. A 3h10 cette nuit (heure française), et après cinq jours passé à bord, le skipper de PRB a plongé à l'eau par 25 nœuds de vent d'Ouest et dans une houle de 4 mètres. Mais cette fois, c'était pour rejoindre un semi-rigide appartenant à la frégate de la Marine nationale Nivôse. Une opération de récupération "rendue très compliquée dans la journée de samedi et cette nuit en raison des conditions météo extrêmes sur la zone (le Nivôse naviguait en fin d’après-midi hier dans une mer grosse et 40 nœuds de vent)", précise l'équipe de Kevin Escoffier. Ce dernier sera débarqué à La Réunion, port d’attache u Nivôse, fin de semaine prochaine. L'expérimenté Jean Le Cam, qui avait été récupéré en 2009 par Vincent Riou au large du Cap Horn, peut à nouveau poursuivre sa course en solitaire.