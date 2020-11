EN DIRECT - Vendée Globe : le Gallois Alex Thomson, un des favoris, abandonne

Ils ne sont plus que 32 skippers encore en course. Nicolas Troussel (CORUM L'Epargne) a abandonné lundi après avoir démâté. "Avant le lever du jour, j'étais dans ma bannette, j'ai entendu un grand bruit, je suis sorti et il n'y avait plus de mât. C'est la fin de cette aventure Vendée Globe 2020 (…). Il faudra revenir, on va réfléchir à tout ça (…)", a-t-il expliqué.

Thomson, à plus de 104 milles de son poursuivant immédiat, et le reste de la flotte s'apprêtent à traverser le Pot-au-Noir, la zone de convergence intertropicale qui s'annonce favorable au Britannique, très aguerri dans l'épreuve du tour du monde en solitaire.

Le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) accentue son avance à la tête du Vendée Globe, tandis que le Français Thomas Ruyant (LinkedOut) passe en deuxième position, selon le premier classement de ce mardi à 5h. Son compatriote Jean Le Cam (Yes we Cam!) est distancé désormais d'environ 10 milles nautiques (18,5 km).

Après plus d'une semaine en mer, Alex Thomson (Hugo Boss) et ses premiers poursuivants sont entrés dans le Pot-au-Noir. Une zone redoutée qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

La première semaine de course de ce 9e Vendée Globe a été très difficile et mouvementée pour les marins d'eau salée. Pendant les deux mois et demi que doit durer la course, Samantha Davies, skippeuse du voilier Initiatives-Cœur, vous fait partager chaque semaine sur LCI sa vie à bord et ses états d'âme.

"Entre le nord du Brésil et le golfe de Guinée, les six premiers bateaux ont certes un peu ralenti, voyant les speedomètres chuter autour des 10 noeuds, mais pour l'heure, la traversée de la zone de convergence intertropicale semble se dérouler sans trop de tracas", relatent les organisateurs mercredi matin, faisant état de températures autour des 30 degrés.

Le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) reste toujours en tête du classement de la 9e édition du Vendée Globe, ce mercredi à 5, alors que les bateaux se rapprochent de l'Équateur. Il est toujours suivi par Thomas Ruyant (LinkedOut), qui continue de se rapprocher, et de Jean Le Cam (Yes We Cam!).

"J'y vais sur la pointe des pieds avec le matériel, j'ai fait un peu de sud pour éviter de prendre trop de vent avec l'arrivée du front", a expliqué le skippeur finistérien qui "veut faire les choses bien". "Ça fait très bizarre, j'ai l'habitude d'avoir des concurrents autour de moi et là, on ne peut pas appeler ça une course pour l'instant. (...) Maintenant, il faut que je fasse mon bout de chemin seul. C'est aussi un chemin introspectif", explique-t-il.

La flotte est revenue à 32 bateaux après le retour en course mardi en fin de journée de Jérémie Beyou, qui avait dû faire demi-tour pour revenir aux Sables-d'Olonne pour réparer après des avaries. Le Français a passé sa première nuit sans encombre et se trouve dans le Golfe de Gascogne, où il se dirige vers un nouveau front.

Plongés dans la course, les navigateurs du Vendée Globe n'ont pas le temps de se préparer de bons petits plats. Alors, que mangent-ils ? Samantha Davies, Louis Burton et Charlie Dalin ouvrent à LCI leurs bannettes et sacs de nourriture.

Après dix jours de course, les skippers du Vendée Globe se sont mesurés au Pot-au-Noir. Un no man's land météorologique très instable pour quiconque le traverse.

Thomson, le premier à avoir doublé l'équateur mercredi après 9 jours et 23 heures de course, est suivi de près par Ruyant, deuxième à 7,8 nm (soit 14,38 km). Charlie Dalin (Apivia), n'est plus très loin non plus du leader. Il pointe troisième, à 36,1 nm (66 km). Les trois marins naviguent désormais dans l'hémisphère sud, comme un tiers de la flotte.

Le skippeur "est en sécurité et en bonne santé à bord, et dialogue régulièrement avec l'équipe", précise-t-on encore.

"Alex et son équipe, ainsi que les architectes navals et les ingénieurs impliqués dans la construction du bateau, travaillent maintenant ensemble pour évaluer l'étendue de ce problème structurel et pour déterminer un programme et un planning de réparation", ajoute son équipe.

Participant à son premier Vendée Globe, Armel Tripon s'attend à des découvertes au fur et à mesure de la course. Il avoue ne pas connaître son bateau sur le bout des doigts. Le skipper veut avant tout finir la course.

Le skipper français Charlie Dalin (Apivia) a ravi la tête du Vendée Globe à son rival et compatriote Thomas Ruyant (LinkedOut) pour la toutepremière fois de la course, lundi à la mi-journée. Il a un peu moins de 20 milles nautiques (37 km) d'avance sur Ruyant.

Le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), ancien leader de la course dont le voilier a connu de sérieux dommages dans la nuit de samedi à dimanche, recule quant à lui à la 7e place, dépassé par l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) et le Français Yannick Bestaven (Maître Coq IV).

Charlie Dalin a légèrement creusé l'écart avec Thomas Ruyant, selon le pointage de mardi à 5h. Poursuivant sa descente de l'Atlantique sud, le skipper français d'Apivia est désormais à 41,7 milles nautiques (77 km) devant son compatriote de LinkedOut. Le duel entre les deux Français se déroule loin devant Jean Le Cam (Yes We Cam!), doyen de la course, troisième à près de 300 milles du premier. Le Français Kevin Escoffier (PRB) conserve sa 4e place.

Le skipper Sébastien Destremau (Merci) a signalé ce matin une "avarie majeure de quille", indiquant cependant à la direction de course du Vendée Globe qu'il n'était pas en danger. Le navigateur, à bord d'un bateau construit en 2005, se situait dans le Pot-au-Noir - zone de convergence intertropicale - quand il a alerté la direction de course.

Au 17e jour de course, mardi, Boris Herrmann et Yannick Bestaven se tenaient encore dans un mouchoir de poche. Au même moment, d'autres skippers luttaient, eux, contre les aléas de la météo.

Louis Burton et Sam Davies se sont écartés de la flotte pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène, qui a fortement ralenti Maxime Sorel. Boris Herrmann et Yannick Bestaven, eux, ne se quittent plus.

Pour son premier tour du monde, Charlie Dalin (Apivia) mène avec brio la flotte du Vendée Globe. Il découvre depuis la nuit de jeudi à vendredi la zone réputée violente des 40es rugissants quand son poursuivant direct Thomas Ruyant scie la partie endommagée de son bateau. Au classement, le skipper français possède 262 milles nautiques d'avance sur Ruyant (486 km) et 365 nm (677 km) sur Jean Le Cam (Yes We Cam!), qui referme le podium.

Le Français Romain Attanasio et la Britannique Samantha Davis sont le premier couple à avoir pris le départ de cette course... mais chacun sur leur bateau.

Trente-trois skippers partis pour trois mois sinon plus. L'édition 2020 du Vendée Globe, tour du monde mythique en solitaire, sans escale et sans assistance, a débuté dimanche 8 novembre à 14h20 précises aux Sables d'Olonne. Un départ sans les clameurs habituelles des centaines de milliers de spectateurs massés le long du chenal ou à bord de bateaux voguant au plus près de la ligne de départ.

Pour les favoris, un objectif au-delà de la victoire : aller chercher le record d'Armel Le Cléac'h, qui avait mis 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes en 2016/2017. Avec leurs foils, Alex Thomson (Hugo Boss) et les six autres concurrents "volants" munis de cette évolution technologique - qui offre un gain de vitesse de l'ordre de 10% - semblent plus que jamais taillés pour y arriver.