EN DIRECT - Vendée Globe : Bestaven toujours devant, Dalin et Ruyant dans un mouchoir

"Il ne faut pas extrapoler les positions, le classement reste le classement réel sur l'eau, et l'application des bonifications sera faite lors des arrivées de chacun", indique le directeur de la course, Jacques Caraës.

Le quatrième est toujours Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) et lui aussi a cédé un peu de terrain avec une distance qui s'est creusée à 353,8 milles (655 km). Il navigue avec une avance d'environ 50 milles (92,6 km) devant Jean Le Cam (Yes We Cam!).

L'écart se creusait à nouveau tôt dimanche entre Yannick Bestaven (Maître Coq IV), toujours en tête du Vendée Globe, et ses plus proches poursuivants. Son avance sur Charlie Dalin (Apivia) a presque doublé par rapport à samedi soir, à désormais 90,6 milles (167,8 km), contre moins d'une cinquantaine la veille au soir. Le troisième, Thomas Ruyant, pointe pour sa part à 150,7 milles (279 km).

Jean Le Cam (Yes we Cam!) poursuit sa remontée, prenant de justesse la troisième place au classement - à 236 milles de Bestaven (438 km) - mais talonné par l'Allemand Boris Herrmann, qui se trouve à moins d'un mille de sa poupe.

Le navigateur français, quasiment toujours en tête depuis le 16 décembre - à l'exception du jour de Noël où Dalin est passé brièvement devant lui--, a augmenté d'une cinquantaine de milles son avance en 24 heures et compte désormais près de 160 milles d'avance sur Dalin (Apivia). Derrière ce duo, trois voiliers se tiennent en mois de 30 milles, entre le troisième Thomas Ruyant (LinkedOut) et le cinquième Jean Le Cam (Yes we Cam!).

À l'instar de ses petits camarades encore en course sur le Vendée Globe, Samantha Davies a fêté Noël sur son bateau. Jusqu'à son retour aux Sables-d'Olonne, la navigatrice continue de vous faire partager chaque semaine sur LCI sa vie et ses états d'âme à bord du voilier Initiatives-Cœur.

Mais les poursuivants sont nombreux derrière le duo de tête, à commencer par Damien Seguin (Groupe Apicil), fraîchement installé sur la troisième marche du podium, à 230,2 milles (426,4 km) de Bestaven, après avoir doublé Thomas Ruyant (LinkedOut), huit milles derrière. Une La performance d'autant plus remarquable qu'il n'est pas équipé de foils, ces appendices latéraux qui permettent de s'élever au-dessus de l'eau pour prendre de la vitesse. C'est aussi le cas du doyen de la course Jean Le Cam (Yes We Cam!), 61 ans, en embuscade à la cinquième place, à 254,9 milles (472 km) du leader.

Derrière eux en revanche, l'écart se creuse et le classement évolue. Damien Seguin (Groupe Apicil) a dépassé dans la nuit Thomas Ruyant (LinkedOut), qu'il devance de quelque 60 milles (111 km), prenant la troisième place du classement. Ruyant est lui-même talonné par Benjamin Dutreux (Water Family) et, à faible distance, Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) et Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !).

Les deux skippers français ont désormais une avance conséquente sur le troisième du classement, Thomas Ruyant (LinkedOut), relégué à plus de 470 milles nautiques de Dalin, contre 400 à l'aube, et ce en raison notamment de la faible vitesse (10 nœuds) enregistrée par son bateau et d'un foil manquant depuis une avarie il y a un mois environ.

Yannick Bestaven (maître Coq IV) et Charlie Dalin (Apivia), qui se suivent à moins de 140 milles, ont encore creusé leur écart sur leurs poursuivants, selon le classement de la course à la mi-journée.

Tempête + Cap Horn : les skippers vont être secoués. Voici les derniers éléments sur la course et le classement ce samedi matin.

Charlie Dalin, 2e au classement, a grignoté un peu de son retard sur Yannick Bestaven au pointage de dimanche matin. Bestaven (Maître Coq IV) dispose désormais de 144,1 milles d'avance sur Dalin (Apivia), contre 158,8 la veille en fin d'après-midi. Le leader de la course a franchi le Cap Horn samedi, soit 55 jours après le départ de la course.

Après la tête de la course, Bestaven et Dalin, les skippers franchissent un par un le cap Horn. Ce passage clé, réputé pour ses conditions apocalyptiques, fera office de challenge ultime pour les rescapés.

A quelque 6.500 milles de l'arrivée aux Sables d'Olonne, les trois navigateurs s'éloignent désormais des 50èmes hurlants après avoir contourné les îles Malouines, par l'est par Bestaven et Dalin et par l'ouest par Ruyant.

Le skipper Yannick Bestaven a encore accru son avance au dernier pointage du Vendée Globe mercredi matin (+30 miles). Derrière lui, l'écart se resserre entre Charlie Dalin et ses deux poursuivants Thomas Ruyant (LinkedOut) et Damien Seguin (Groupe Apicil). Ces derniers se suivent à moins d'un mille et ne sont désormais plus qu'à 89 milles de Dalin.

Caracolant depuis trois semaines en tête de la flotte des 27 bateaux encore en course et à moins de 6000 milles de l'arrivée aux Sables d'Olonne, l'Arcachonnais repousse Charlie Dalin (Apivia), de nouveau son dauphin, à 428,6 milles (688 km), dans la remontée de l'Atlantique sud. Thomas Ruyant (LinkedOut) est au même niveau à moins de 2 milles de Dalin et Damien Seguin (Groupe Apicil) qui perd deux places pointe désormais à 440,5 milles de la tête.

L'écart entre le leader du Vendée Globe, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) et ses trois poursuivants les plus proches commence à être significatif, dépassant désormais les 400 milles nautiques (640 km) au pointage de jeudi midi.

Trente-trois skippers partis pour trois mois sinon plus. L'édition 2020 du Vendée Globe, tour du monde mythique en solitaire, sans escale et sans assistance, a débuté dimanche 8 novembre à 14h20 précises aux Sables d'Olonne. Un départ sans les clameurs habituelles des centaines de milliers de spectateurs massés le long du chenal ou à bord de bateaux voguant au plus près de la ligne de départ.

Pour les favoris, un objectif au-delà de la victoire : aller chercher le record d'Armel Le Cléac'h, qui avait mis 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes en 2016/2017. Avec leurs foils, Alex Thomson (Hugo Boss) et les six autres concurrents "volants" munis de cette évolution technologique - qui offre un gain de vitesse de l'ordre de 10% - semblent plus que jamais taillés pour y arriver.