EN DIRECT - Vendée Globe : Attanasio franchit la ligne quelques heures après Beyou

Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à boucler le tour du monde mercredi à 20H35, suivi de Louis Burton (Bureau Vallée 2) quatre heures plus tard, mais aucun d'eux deux n'était concerné par des compensations et ils terminent donc respectivement deuxième et troisième du tour du monde en solitaire.

Arrivé deuxième aux Sables-d'Olonne, Louis Burton (Bureau Vallée 2) termine troisième au général, rétrogradé au jeu des bonifications. "Depuis 15 jours je n'avais plus de gaz, je ne mangeais que des salades. Il n'avait plus d'eau douce non plus car plus de dessalinisateur. J'ai bu mes dernières gouttes d'eau douce qui était de la pluie du Pot-au-Noir cet après-midi", a-t-il déclaré.

"J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner", explique le vainqueur du Vendée Globe. "Ça fait bizarre, on passe de la solitude totale à cette fête. C'est un bonheur, je ne réalise pas encore ce qu'il se passe. Je suis toujours dans ma course, alors que c'est terminé. C'est un rêve d'enfant."

C'est au tour de Thomas Ruyant (LinkedOut) de franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Le skipper finit en quatrième position. Il a bouclé son tour du monde, sans escale et sans assistance, après 80 jours, 15 heures, 22 minutes et 1 seconde.

"Le bateau a franchi la ligne d'arrivée à 9 h 15 min 58 sec entouré de nombreux semi-rigides, soit 89 jours 18h et 55 min de course et 80 jours 16 heures et 05 min depuis son second départ des Sables d'Olonne. L'écart avec le vainqueur Yannick Bestaven est de 9 jours 15h et 11 min", a annoncé l'organisation de la course.

Romain Attanasio (Pure-Best Western) a bouclé samedi le Vendée Globe à la 14e place, en 90 jours, soit dix de plus que le vainqueur Yannick Bestaven (Maître Coq IV). Le Français, qui avait pris la 15e place il y a quatre ans pour sa première participation au tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance a bouclé cette navigation autour du globe, par les trois caps, en 90 jours 2 heures et 46 minutes.

Trente-trois skippers partis pour trois mois sinon plus. L'édition 2020 du Vendée Globe, tour du monde mythique en solitaire, sans escale et sans assistance, s'est achevé, mercredi 27 janvier, avec l'arrivée de Charlie Dalin, en milieu de soirée. La fin d'une course sans pareille, entre un départ sans les clameurs habituelles des centaines de milliers de spectateurs massés le long du chenal ou à bord de bateaux voguant au plus près de la ligne de départ... et une course ponctuée par de multiples rebondissements et un suspense insoutenable, puisque cinq marins se sont disputés encore la victoire jusqu'au dernier moment.

Si le record d'Armel Le Cléac'h, qui avait mis 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes en 2016/2017, n'est pas été battu, la course aura tenu toutes ses promesses, au point que ce n'est même pas le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée, Charlie Dalin, qui sera désigné vainqueur. Grâce au jeu des bonifications, cet honneur échoit à Yannick Bestaven, arrivé à 4h30 du matin le 28 janvier, mais récompensé de 10 heures et 15 minutes pour avoir porté secours à Kevin Escoffier avec d'autres marins.