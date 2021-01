EN DIRECT - Vendée Globe : Dalin en tête avec Burton à ses trousses au large du Brésil

LE CLASSEMENT

Ce samedi, Yannick Bestaven voit son avance se réduire rapidement en tête du Vendée Globe, ayant perdu en six heures près de 70 milles sur Charlie Dalin, 2e, et plus de 35 milles sur Thomas Ruyant, 3e. Dalin et Ruyant ne sont respectivement plus qu'à 231.4 (428 km) et 291 milles (539 km) du leader, qui n'a quasiment jamais abandonné la tête de la course depuis le 16 décembre, à l'exception du jour de Noël.





Classement ce samedi à 17h :

1. Yannick Bestaven

2. Charlie Dalin

3. Thomas Ruyant

4. Damien Seguin

5. Louis Burton

6. Benjamin Dutreux

7. Jean Le Cam

8. Boris Herrmann

9. Giancarlo Pedote

10. Maxime Sorel

11. Isabelle Joschke

12. Clarisse Cremer

13. Armel Tripon

14. Romain Attanasio

15. Alan Roura

16. Arnaud Boissières

17. Pip Hare

18. Jérémie Beyou

19. Stéphane Le Diraison

20. Didac Costa

21. Kojiro Shiraishi

22. Manuel Cousin

23. Miranda Merron

24. Clément Giraud

25. Alexia Barrier

26. Ari Huusela

27. Sébastien Destremau





Abandons :

- Alex Thomson

- Kevin Escoffier

- Samantha Davies

- Sébastien Simon

- Nicolas Troussel

- Fabrice Amedeo