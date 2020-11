EN DIRECT - Vendée Globe : Thomson et ses poursuivants foncent vers le Pot-au-Noir

Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) a repris la deuxième place à Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family), tandis que Jean Le Cam (Yes we Cam !) conserve la troisième place. Le reste de la flotte, plus au nord, affronte une mer plus grosse et des vents dépassant les 30 noeuds (55 km/h).

Maxime Sorel (V And B Mayenne) se trouvait toujours en tête du classement du Vendée Globe, mercredi matin, dans des creux de trois mètres et un vent de sud-ouest dépassant les vingt noeuds (40 km/h).

Le skipper, qui doit monter en haut du mât pour réparer, ne peut le faire là où il a subi le problème technique en raison de vents trop forts et d'une mer agitée. Il se rend donc dans une zone plus sécurisée pour réparer seul au mouillage.

Gros rebondissement sur le Vendée Globe. Jérémie Beyou (Charal), l'archi-favori de la course, a heurté un ofni et endommagé un safran. Il va rentrer aux Sables-d'Olonne pour effectuer les réparations nécessaires.

Le Roi Jean est en tête : une sorte de pléonasme du Pays Fouesnantais. Mais au départ de ce 9 éme, Vendée Globe ce n’était pas une évidence. Les vieux bateaux à dérive devaient forcément s’incliner face aux pur-sang foilers. Jean Le Cam fait mentir les oracles et cela ne peut que le faire sourire voir plus.

Forcément les Modernes devaient atomiser les Anciens. Mais c’était méconnaître la mer… et Jean Le Cam. 4 jours après le départ des Sables-d’Olonne le skipper de Yes we Cam est en tête. Il porte haut l’étendard face à l’anglais. On l’imagine savourer son plaisir. S’étonner encore à 61 ans, 4 Vendée Globe, et des centaines de milliers de milles que l’on ne peut plus compter de rouler tout le monde dans l’écume.

Empanner, partir dans l’Ouest pour moins souffrir. Elle n’est pas la seule à choisir cette option. Préserver son bateau, préserver sa course. Clarisse Crémer a des ambitions. Finir la course mais pas seulement. Briller au firmament des bateaux à dérive. Jean Le Cam a pris Thêta à la gorge pas elle. Il caracole en tête, elle fait le dos rond. Et elle a bien raison.

Troussel, qui participe à son premier Vendée Globe à la barre d'un voilier sorti des chantiers en mai dernier, pointait alors à la 7e place au classement et filait à vive allure. Il s'agit du premier démâtage depuis le départ de la course autour du monde le 8 novembre.

Ils ne sont plus que 32 skippers encore en course. Nicolas Troussel (CORUM L'Epargne) a abandonné lundi après avoir démâté. "Avant le lever du jour, j'étais dans ma bannette, j'ai entendu un grand bruit, je suis sorti et il n'y avait plus de mât. C'est la fin de cette aventure Vendée Globe 2020 (…). Il faudra revenir, on va réfléchir à tout ça (…)", a-t-il expliqué.

Thomson, à plus de 104 milles de son poursuivant immédiat, et le reste de la flotte s'apprêtent à traverser le Pot-au-Noir, la zone de convergence intertropicale qui s'annonce favorable au Britannique, très aguerri dans l'épreuve du tour du monde en solitaire.

Le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) accentue son avance à la tête du Vendée Globe, tandis que le Français Thomas Ruyant (LinkedOut) passe en deuxième position, selon le premier classement de ce mardi à 5h. Son compatriote Jean Le Cam (Yes we Cam!) est distancé désormais d'environ 10 milles nautiques (18,5 km).

Trente-trois skippers partis pour trois mois sinon plus. L'édition 2020 du Vendée Globe, tour du monde mythique en solitaire, sans escale et sans assistance, a débuté dimanche 8 novembre à 14h20 précises aux Sables d'Olonne. Un départ sans les clameurs habituelles des centaines de milliers de spectateurs massés le long du chenal ou à bord de bateaux voguant au plus près de la ligne de départ.

Pour les favoris, un objectif au-delà de la victoire : aller chercher le record d'Armel Le Cléac'h, qui avait mis 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes en 2016/2017. Avec leurs foils, Alex Thomson (Hugo Boss) et les six autres concurrents "volants" munis de cette évolution technologique - qui offre un gain de vitesse de l'ordre de 10% - semblent plus que jamais taillés pour y arriver.