EN DIRECT - Vendée Globe : Yannick Bestaven vainqueur malgré sa 3e place, suivez l'arrivée avec nous

SUSPENSE TOTAL POUR LE SPRINT FINAL





Charlie Dalin devrait franchir le premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables d'Olonne mercredi vers 20h00, suivi quatre heures plus tard par Louis Burton, selon la direction de course, mais ne sera pas forcément déclaré vainqueur en raison de compensations horaires dont bénéficient Boris Herrmann et Yannick Bestaven.





La direction de course a indiqué mercredi matin que Dalin (Apivia) était attendu "à 18h30 locales au plus tôt" et "plus probablement 20h00", après 80 jours passés en mer.





Burton (Bureau Vallée 2) devrait couper la ligne "4 heures après le premier, Boris Herrmann (Sea Explorer) 5 heures après le premier, Thomas Ruyant (LinkedOut) 8 heures après le premier, Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) 8 heures 30 après le premier".