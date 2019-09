EN DIRECT - France-Argentine : le jour d'y croire est arrivé

COUPE DU MONDE DE RUGBY - Ce samedi, à Tokyo, les Bleus font leur entrée dans la Coupe du monde face à l'Argentine, leur "bête noire" qui les a déjà battus à deux reprises dans la compétition. Le XV de France, reversé dans une poule au niveau extrêmement relevé, joue son avenir.

En guise d'apéritif avant l’Angleterre, le XV de France va donc en découdre avec l'Argentine. Les anciens Bleus, Thierry Dusautoir, Serge Blanco, Christian Califano et Jean-Pierre Élissalde, qui ont fait les belles heures de l'équipe de France, décryptent pour LCI ce premier adversaire redouté et redoutable.

Depuis trois longs mois, les Bleus se sont préparés à ce grand rendez-vous. Ce samedi, l'attente prend fin pour le XV de France. Au Tokyo Stadium, les protégés de Jacques Brunel affrontent l'Argentine (à 9h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI). Et, dès ce premier match, ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Dans la "poule de la mort" qui n'offre que deux billets pour les quarts, la qualification passe par un succès sur les "Pumas", avant de jouer les États-Unis et les Tonga. Tout autre résultat obligerait à un exploit le 12 octobre face à l'Angleterre, l'une des nations favorites pour le sacre mondial et intouchable depuis des mois, comme face à l'Irlande en préparation (57-15) ou contre les Bleus en février (44-8).

Sous une météo incertaine, il fait gris dans la capitale tokyoïte et la pluie pourrait s'inviter à la fête, cette équipe de France expérimentale - qui va s'appuyer sur sa charnière 100% toulousaine, formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack - va enfin pouvoir monter ce qu'elle a dans le ventre. Et quoi de mieux que de le faire face à un adversaire qui a réalisé des progrès fulgurants, porté par sa province, les Jaguares, finalistes du Super Rugby et à l'ossature des "Pumas" (13 titulaires sur 15 samedi).