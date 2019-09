EN DIRECT - Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : un parfum de finale avant l'heure

LIVE - Favoris au sacre suprême, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent ce samedi dans une rencontre qui a, déjà, tout d'une finale de Coupe du monde. Si elle n'est pas décisive, cette affiche entre les "Kiwis", doubles champions du monde en titre, et les "Boks", sacrés en 2007, est l'occasion rêvée pour les deux nations de montrer leurs muscles.

Ils se retrouveront peut-être en finale, au même endroit, le 2 novembre. Ce samedi, au Yokohama Stadium, les All Blacks et les "Springboks" se sont donnés rendez-vous pour un premier choc au sommet (à 11h45, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI). Présentées comme deux prétendants au titre mondial, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud - vainqueures à elles deux des trois dernières éditions (les "Boks" en 2007, les "Kiwis" en 2011 et 2015) - vont s'écharper pour savoir laquelle sera en tête de la poule B lors de ce qui est, assurément, l'affiche du premier tour de cette Coupe du monde au Japon.

S'il n'y aura pas de malheur au vaincu dans un groupe, où l'Italie, la Namibie et le Canada sont largement en retrait, ce choc magistral va permettre de faire un état des lieux des forces en présence. Les All Blacks, doubles champions du monde en titre, visent désormais la passe de trois, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la compétition. Avant ce match, l'histoire parle en leur faveur puisqu'ils n'ont jamais perdu un match de poules depuis 1987. Mais, face à cette équipe en pleine transition générationnelle après les départs de Dan Carter, Richie McCaw et autres Conrad Smith, se dressent les Sud-Africains.