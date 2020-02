EN DIRECT - Violences sexuelles : la mère d'une patineuse accuse Gilles Beyer de harcèlement et de chantage

NOUVELLES ACCUSATIONS CONTRE GILLES BEYER





L'ancienne championne de France juniors Nadjma Mahamoud et sa mère se sont confiées à l'Equipe. Toutes deux racontent à nos confrères comment Gilles Beyer aurait essayé d'obtenir fin 2017 des faveurs sexuelles contre la prise en charge gratuite de la jeune patineuse aux Français volants.





La maman de Nadjma Mahamoud, Sabina raconte que Gilles Beyer lui a demandé des faveurs sexuelles en échange de cours gratuits. "Tu couches avec moi et tu ne paies rien et je fais monter ta fille à haut niveau...", lui aurait-il proposé. "Il savait que j'avais peu de moyens, il a voulu profiter de la situation. Je me sentais humiliée", s'épanche la mère de famille.





Au total, plus de 120 SMS ont été échangés entre Beyer et Sabina Mahamoud en cinq mois à peine, entre le 27 octobre 2017 et le 24 mars 2018, écrit L'Equipe, qui a pu les consulter.