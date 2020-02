EN DIRECT - Violences sexuelles dans le sport : "Plus rien ne sera comme avant", promet Maracineanu

NOUVEAU TEMOIGNAGE





Ce matin sur LCI, Laure Detante, ex-patineuse entraînée comme Sarah Abitbol par Gilles Beyer dans ses jeunes années, a elle aussi témoigné des attouchements qu'elle a alors subis : "A ce moment-là, on n'identifie pas vraiment ce qui se passe. Gilles Beyer, c'était l'icône du club, il représentait l'autorité. On le respectait, il nous faisait peur. Du coup, ce qu'il nous fait, on n'a pas conscience que c'est mal. Nos parents lui faisaient entièrement confiance. On est jeunes, on est victimes de ce système d'omerta." Ecoutez ci-dessous l'intégralité de son témoignage.