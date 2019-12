Earvin Ngapeth arrêté au Brésil pour harcèlement sexuel : "Aucun délit à caractère sexuel n'est fondé", assure son avocat

Il a toujours été présente comme le "bad boy" du volley français. Le joueur star de l'équipe de France Earvin Ngapeth a été arrêté lundi 9 décembre à Belo Horizonte après des accusations de harcèlement sexuel. Selon le site internet du quotidien local Globoesporte, il aurait giflé les fesses d'une femme lors d'une fête pour célébrer la fin du Championnat du monde des clubs, qu'il a disputé avec son équipe de Kazan, terminant à la troisième place. Il aurait reconnu les faits, mais indiqué avoir confondu la plaignante avec une autre jeune femme, l'une des personnes qui l'accompagnaient, pendant la soirée.

"Earvin Ngapeth, qui était au Brésil pour participer à une compétition internationale, s'est trouvé au cœur d'un malentendu, dans la nuit du 9 décembre, qui l'a amené à être arrêté par la police brésilienne", écrit son avocat Me Hugues Bouget dans un communiqué, transmis ce mardi 10 décembre. "Le joueur a confondu, lors d'une soirée en discothèque, une amie du groupe avec lequel il se trouvait avec une parfaite inconnue et a eu un geste, de fait, qu'elle a pu considérer comme inconvenant à son égard. Comprenant rapidement sa méprise et évidemment sincèrement désolé de la situation, Earvin Ngapeth s'est immédiatement excusé auprès de cette dernière. Cela n'a malheureusement pas été suffisant dans un premier temps."