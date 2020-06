24 Heures du Mans : à quoi va ressembler la déclinaison virtuelle prévue ce week-end ?

À l'instar du cyclisme, du basket ou du football, le sport automobile s'est laissé imprégner par cette "révolution". Faute de pouvoir rouler sur de vrais circuits, de faire rugir les moteurs et chauffer les gommes sur l'asphalte, la Formule 1 et la Moto GP en tête ont organisé leurs propres courses officielles. Les pilotes auto et moto ont ainsi troqué leur volant et guidon pour des manettes pour retrouver les sensations de la conduite sportive. Reportés au week-end du 19-20 septembre, les 24 Heures du Mans auront aussi le droit à leur déclinaison virtuelle ces 13 et 14 juin, dates initialement retenues pour la 88e édition.

Cinquante voitures maximum, prototypes et GTE, disputeront ces 24 Heures du Mans virtuelles sur le jeu de simulation de course automobile rFactor 2. Le départ sera donné le samedi 13 juin, à 15h comme pour la vraie course, par Tony Parker, désigné "starter" . Invité par l'écurie IDEC sport en 2019, le quadruple champion NBA et ancien capitaine de l'équipe de France de basket lancera l'appel à démarrer les moteurs puis agitera le drapeau tricolore pour donner le "top départ".

"Ce sera une vraie course, la plus fidèle possible à l'esprit de l'endurance, avec la dramaturgie des 24 Heures", a promis en mai dernier Gérard Neveu, le patron du championnat du monde d'endurance WEC, dont Le Mans est l'apogée. Ces 24 Heures virtuelles se disputeront en mode dynamique, avec une météo évolutive. Le mode nuit, ce moment où la classique mancelle prend tout son sens, sera aussi intégré. Ce qui mettra plus que jamais la stratégie au cœur de la course. La consommation de carburant et l'usure des pneumatiques seront autant de critères à prendre en compte, de même que les dégâts occasionnés par un accrochage ou un accident, pour espérer franchir la ligne d'arrivée. Une direction de course veillera à l'équité sportive.

Impliqués dans le championnat réel, Toyota, Ferrari, Aston Martin et Porsche, seront bel et bien sur la grille de départ, ainsi que des équipes privées. "Les constructeurs prennent ça très au sérieux", a assuré le directeur général du WEC. "Pour eux, c'est plus qu'un jeu, c'est une course et certains rêvent déjà du doublé 24 Heures du Mans virtuelles en juin et réelles en septembre".