Mick Schumacher au volant d'une Formule 1 lors des essais à Bahreïn le 2 avril prochain

Le jeune Mick va-t-il suivre les glorieuses traces de son père, la légende de la Formule 1 Michael Schumacher ? Il en prend en tout cas petit le chemin. Le 2 avril prochain, le jeune homme de 20 ans va monter dans une Ferrari de F1 dans le cadre d'essais à Bahreïn, avant de prendre le volant d'une Alfa Romeo le lendemain. L'annonce a été faite par les deux écuries ce mardi dans un communiqué.





"Je suis évidemment plus qu'excité et je voudrai remercier Ferrari de me donner cette opportunité. Je suis vraiment impatient de vivre ce qui sera, j'en suis sûr, une expérience formidable. Mais pour le moment, je mets délibérément toutes les idées du test de côté, car je suis aussi très impatient de participer à ma première course en Formule 2 et je voudrais me concentrer à 100% sur le week-end à venir" a déclaré le jeune pilote, qui effectuera aussi ses débuts en F2, quelques mois après avoir été sacré champion d'Europe de Formule 3.