Formule 1 : les grands débuts de Mick Schumacher, le fils de Michael, au volant d'une Ferrari

Évidemment, la présence de Mick Schumacher fait sensation dans les paddocks. Il s'ajoute à la longue liste des "fils de" qui se sont installés au volant d'une F1. L'Allemand, qui a eu 20 ans le 22 mars, rejoint ainsi Damon fils de Graham Hill, Jacques fils de Gilles Villeneuve, Nico fils de Keke Rosberg et Max, fils de Jos Verstappen, ex-partenaire d'un certain... Michael Schumacher.





"Au vu de la façon dont il s'est développé ces dernières années, Mick Schumacher mérite ce qui lui arrive", avait estimé Sebastian Vettel, l'un des deux pilotes titulaires de la Scuderia, avant Bahreïn. "Avec son nom de famille et en tant que fils de Michael, il y a certainement des liens qui se font et des attentes le concernant. Mais je crois que, pour piloter en F1, vous devez prouver que vous êtes rapide et jusque-là il s'est très bien débrouillé. Maintenant, nous devons lui laisser le temps de faire son travail, ce qui n'est, je pense, pas évident pour lui. Ceci dit, il a l'habitude (des attentes, ndlr). On verra. Cela déclenche en tout cas beaucoup d'excitation." Il est vrai qu'on a rarement vu autant de journalistes autour d'un pilote à des essais débutants.