Formule 1 : 3 choses à savoir sur Charles Leclerc, qui a signé le premier podium de sa carrière au GP de Bahreïn

Sur la piste, le natif de Monte-Carlo en arrive très vite à se mesurer au fils Bianchi. Même s'ils ne sont pas du même âge, Jules est de huit ans son aîné, ils nouent une relation profonde qui va bien au-delà des circuits. Le Niçois prend sous son aile Charles et devient son "mentor". "Jules est souvent venu à des courses. Il m'a aussi appris à ne pas laisser les choses me déranger, parce qu'il avait remarqué que c'était le cas", rappelait-il récemment. "Il y a sept ou huit ans, ma plus grande faiblesse était mon attitude. J'étais très émotif, mais j'ai travaillé très dur là-dessus et maintenant c'est l'un de mes points forts."