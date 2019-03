Formule 1 : 3 choses à savoir sur Charles Leclerc, pilote Ferrari et nouveau phénomène des circuits

Charles Leclerc fait tout plus vite que tout le monde. Deux semaines après avoir impressionné son monde en Australie, où il avait terminé cinquième sous le drapeau à damiers, le Monégasque a encore fait des étincelles. Pour le deuxième Grand Prix de Formule 1 de sa carrière avec l'écurie Ferrari, il a décroché samedi 30 mars la pole position du Grand Prix de Bahreïn. À 21 ans et 166 jours, le pilote de la Principauté devient ainsi le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à apparaître à la première place du départ d'un GP. À trois mois d'un certain Sebastian Vettel (21 ans et 72 jours), son coéquipier au sein de la Scuderia.





Cette position de poleman vient couronner un pilote promis de longue date à un brillant avenir. Premier Monégasque à rejoindre les rangs de l'écurie au cheval cabré dans l'histoire de la F1, il a connu une ascension fulgurante.