Fed Cup : les Françaises sacrées pour la 3e fois

Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont apporté le point de la victoire à la France en finale de la Fed Cup contre l'Australie en s'imposant dans le double décisif face à la n°1 mondiale Ashleigh Barty et Samantha Stosur 6-4, 6-3, dimanche à Perth. Elles succèdent au palmarès à la République tchèque et remportent ainsi la dernière Fed Cup disputée dans ce format.