Roland-Garros : pourquoi cette finale sera historique, quel que soit le résultat Novak Djokovic et Rafael Nadal au tournoi de Rome en mai 2019 − Filippo MONTEFORTE / AFP

TENNIS - Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent ce dimanche en finale de Roland-Garros. Quel que soit le résultat de ce match entre les deux meilleurs joueurs du monde, voici pourquoi il sera historique.

Malgré les circonstances exceptionnelles de ce Roland-Garros 2020, ce sont bien les deux meilleurs joueurs du tableau et du monde qui s’affronteront ce dimanche en finale, à partir de 15h. Si statistiquement, elle promet d’atteindre des sommets, elle sera également un tournant dans l’histoire du tennis. Elle apportera en tout cas de nouveaux arguments au débat sur le meilleur joueur de tous les temps, pour lequel sont toujours en course Rafael Nadal (N°2 mondial, 34 ans), Novak Djokovic (N°1 mondial, 33 ans) et Roger Federer (N°4 mondial, 39 ans).

Si l'Espagnol remporte son treizième Roland-Garros, il égalera le record de titres majeurs détenu par le Suisse (20). Il deviendra également le seul joueur de l'histoire à s'être imposé à 13 reprises dans le même tournoi, Martina Navratilova ayant remporté 12 fois celui de Chicago. Il signerait aussi une 100e victoire aux Internationaux de France pour... deux défaites et un forfait en 16 participations.

Djokovic, premier joueur à battre Nadal en finale de Roland-Garros ?

En cas de victoire, Novak Djokovic recollera à une longueur de Nadal dans la course aux Majeurs avec 18 titres contre 19. Il deviendra également le seul joueur à avoir battu l'Espagnol en finale de Roland-Garros. Même Roger Federer, lauréat en 2009, n'y est pas parvenu puisque, cette année-là, Nadal avait été éliminé en huitièmes par le futur finaliste Robin Söderling. Et il sera le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter deux fois chacun des tournois du Grand Chelem. Ce dimanche, les numéros 1 et 2 mondiaux s'affronteront pour la 56e fois, la neuvième en finale de Grand Chelem (4 victoires chacun). Au total, Djokovic a gagné 29 fois, Nadal 26. Si Rafael Nadal a gagné tous ses matches en trois manches dans ce tournoi quand Djokovic a eu besoin de quatre sets pour se défaire de Pablo Carreno en quarts et de cinq pour venir à bout de Stefanos Tsitsipas en demie, le Serbe a fait une meilleure saison. Il arrive en finale avec 36 victoires et en ayant remporté l'Open d'Australie ainsi que deux Masters 1000 (Cincinnati et Rome), quand Nadal n'a gagné qu'un tournoi cette saison, Acapulco avant la suspension du circuit.

"Pas le plus grand match de ma carrière", assure Djokovic

En conférence de presse, le Serbe a refusé de voir en cette finale historique le match le plus important de sa carrière. "Je ne pense pas que ce sera le plus grand match que j'aurai eu à jouer. J'en ai eu de plus importants. Je n'aime pas comparer, mais probablement ma première finale de Wimbledon, jouée contre (Nadal)", a-t-il déclaré. Dira-t-il le contraire à l'issue du match ?

La rédaction de LCI Twitter