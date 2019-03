Jordan, Clijsters, Ali... Comme Florent Manaudou, ces sportifs ont fait leur comeback (avec des fortunes diverses)

KELLY SLATER

Il y a des comeback qui font d'un sportif une légende. C'est le cas de Kelly Slater. L'Américain, six fois champion du monde de surf, annonce sa retraite en 1999, lassé de l'hystérie autour de lui. Il revient finalement à la compétition en 2003 pour remporter de nouveau le titre mondial en 2005. Cette victoire fait de lui le plus vieux champion du monde (marque qu'il améliora jusqu'en 2011, à 39 ans) après avoir été le plus jeune en 1992, à 20 ans. "King Kelly" ne s'arrête pas en si bon chemin. Avec onze titres de champion du monde et 52 victoires en championnat du monde (un record), il est le plus grand surfeur de tous les temps. Désormais âgé de 47 ans, il a confirmé que la saison 2019 sera bien la dernière de sa prodigieuse carrière.





GEORGE FOREMAN

George Foreman, lui aussi, vieillit comme le bon vin. Champion olympique à Mexico en 1968, l'Américain remporte le titre de champion du monde des poids lourds en 1973 face au légendaire Joe Frazier. Mais deux défaites, contre Mohamed Ali en 1974 lors du combat du siècle "Rumble in the Jungle", puis face à Jimmy Young en 1977, le poussent à raccrocher les gants. Dix ans plus tard, à court d'argent, "Big George" - reconverti en pasteur - remonte sur le ring. En 1994, fort de ses succès gants en main, il devient même, à l'âge de 45 ans, le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe chez les poids lourds. À 48 ans, il met un terme à sa longue carrière après un dernier combat face à son compatriote Shannon Briggs.