Formule 1 : Charles Leclerc, une étoile montante

Ce 26 mai 2019 aura lieu le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Charles Leclerc, Monégasque de naissance, disputera donc cette course à la maison. A tout juste 21 ans, il fait partie des grands favoris. Certains le voient au sommet du podium cette année ou en 2020. S'il venait à s'imposer ce dimanche, il deviendra le seul pilote monégasque vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.