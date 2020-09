Mick Schumacher à un tour de roue de la F1 : il fera ses débuts officiels au Nürburgring

Le 9 octobre, Mick Schumacher va participer la première séance d'essais libres du Grand Prix de l'Eifel, au Nürburgring. Chez lui, en Allemagne, il va emprunter l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi, dont il pourrait récupérer le baquet en 2021. "Je suis ravi d'obtenir cette opportunité", a réagi sur Instagram le leader de Formule 2. "Le fait que ma première participation à un week-end de Formule 1 aura lieu devant mon public au Nürburgring rend ce moment encore plus spécial."

Dans la famille Schumacher, je demande le fils Mick. Le 2 avril 2019, on l'avait vu pour la première fois au volant d'une Formule 1, une Ferrari inévitablement, sur le circuit de Bahreïn. Le pilote allemand de 21 ans avait alors effectué ses premiers tours de roue, à bord d'une monoplace de la Scuderia, lors des essais privés durant lesquels les équipes doivent impérativement réserver au moins une journée de roulage à un jeune pilote. Un an et demi après cette première remarquée, le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde entre 1991 et 2012, va franchir une nouvelle étape qui doit le conduire jusqu'à la catégorie reine.

Membre depuis l'année dernière de la Ferrari Driver Academy, la filière des jeunes pilotes de l'écurie au cheval cabré par laquelle est notamment passé le Monégasque Charles Leclerc , le fils du "Baron rouge" va être testé en même temps que son camarade de promotion Callum Ilott, qui s'installera dans une Hass. "Nous croyons beaucoup en notre académie, qui a déjà prouvé sa valeur avec Charles Leclerc, un pilote sur qui la Scuderia va bâtir son avenir à long terme", a indiqué Laurent Mekies, directeur sportif chez Ferrari et patron de la Ferrari Driver Academy. "Ces essais sont une nouvelle étape dans leur formation."

Il est clair que la F1 est la suite logique pour lui, dans une équipe plus petite que la nôtre - Mattia Binotto, patron de Ferrari

Le pilote allemand n'a jamais fait mystère de son envie de rouler dans les traces de son père, dont l'état de santé fait l'objet de rumeurs depuis sa chute à ski le 29 décembre 2013 à Méribel. Mais, après avoir été sacré champion de F3 Europe en 2018 (8 victoires et 6 podiums en 30 courses), le jeune homme a préféré faire un détour par la F2, antichambre de la F1, et poursuivre sa collaboration avec Prema. Et, visiblement, il a bien fait puisque ses résultats actuels lui ont ouvert cette nouvelle porte vers la Formule 1.

Au Nürburgring, sa présence dans le stand d'Alfa Romeo, qui entretient des liens étroits avec Ferrari, sera l'une des attractions du week-end. L'Allemand, qui a eu 21 ans le 22 mars, va ajouter son prénom à la longue liste des "fils de" qui ont pris le volant d'une Formule 1, après Damon, fils de Graham Hill, Jacques, fils de Gilles Villeneuve, Nico, fils de Keke Rosberg et Max, fils de Jos Verstappen. "Il est clair que la F1 est la suite logique pour lui, dans une écurie de F1 plus petite que la nôtre, afin qu'il puisse faire ses armes et s'habituer à ce nouvel environnement", confiait à la mi-août Mattia Binotto, le patron de la Scuderia. Couvé par l'écurie italienne, Mick Schumacher devrait être placé la saison prochaine chez Alfa Romeo Racing, anciennement Sauber. Une ultime étape avant, sans doute, de revenir par la grande porte chez Ferrari, là où tout le monde l'attend.