Formule 1 : sept choses à savoir sur Pierre Gasly, premier vainqueur français d'un Grand Prix depuis 1996

Pendant cinq ans, de 2005 à 2010, Pierre Gasly collectionne les titres régionaux, nationaux et même internationaux. Il finit par être repéré par l'écurie Red Bull et, à l'âge de 14 ans, fait ses débuts en Formule 4. Patiemment, il continuera à gravir les échelons jusqu'à devenir pilote de Formule 1 pour Toro Rosso.

Originaire de Rouen, Pierre Gasly a attrapé le virus des circuits dès 9 ans, âge auquel il découvre le karting. "Je me souviens de cours qu'il démarrait dernier et terminait à la première place, se souvient pour France bleu Sylvain Permentier, qui s'occupait à l'époque du circuit d'Anneville-Ambourville (Seine-Maritime) où exerçait le jeune prodige. "C'était une promenade de santé pour lui. On avait l'impression que ça roulait tout seul".

Pierre Gasly n'oubliera jamais son premier podium en novembre 2019 lors du Grand Prix du Brésil. Le pilote termine 2e, devant Lewis Hamilton et suite à l'abandon des deux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Le dernier podium tricolore datait de 2015 avec la troisième position de son compatriote Romain Grosjean.

Le jeune Français est un passionné de musique. Il écoute particulièrement du rap US pour se préparer avant ses courses. "Quand je m'entraîne, je mets toujours de la musique", confiait-il en 2019 à l'AFP. "Je vais mettre du rap américain, c'est ce qui marche quand j'ai besoin de me donner un vrai coup de boost."

Il y a un an, la vie de Pierre Gasly a été bouleversée par la disparition d'Anthoine Hubert. Percutée à pleine vitesse par une autre voiture, la Formule 2 se désintègre. Le pilote de 22 ans décède des suites de ses blessures. "Quand l'accident a eu lieu, j'étais dans le paddock, confie Pierre Gasly dans la deuxième saison de 'Formula 1 : Pilotes de leur destin' diffusé sur Netflix. "Dès que j'ai vu les voitures, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave".

"C'est impossible de décrire ce qu'il se passe, mentalement et même physiquement, quand on perd son meilleur ami. On se sent super mal et en même temps, on n'arrive pas à y croire. C'est très dur à accepter", explique Pierre Galsy, très ému face aux caméras de Netflix. Les deux pilotes se connaissaient depuis l'âge de 13 ans lors des compétitions de karting. "Si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui".