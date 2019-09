Formule 2 : le pilote français Anthoine Hubert est mort

Le 31 août 2019, le pilote français Anthoine Hubert a trouvé la mort dans un effroyable accident sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il n'avait que 22 ans. Sa voiture a été percutée par celle d'un autre concurrent. Ses proches n'en reviennent toujours pas. De son vivant, Anthoine Hubert était vainqueur de courses de Formule 2, notamment à Monaco et au Castellet. Ce 1er septembre 2019, une minute de silence sera observée à la mémoire d'Anthoine Hubert avant le départ du Grand Prix de Belgique de F1.



