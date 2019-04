Formule E : le ePrix investit les Invalides

La quatrième édition du ePrix de Paris, étape du Championnat mondial de Formule E, se déroulera ce 27 avril 2019. A la veille de l'événement, les pilotes ont découvert le circuit de deux kilomètres installé autour des Invalides. Bien que silencieuse, cette course ne fait toutefois pas l'unanimité auprès des riverains. Si certains commerces déplorent la baisse d'attractivité de leurs établissements, d'autre y voient un tremplin.



